Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program

Galatasaray'da iki stoper Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasına çare aranıyor. Aslan'da Valentine Ozornwafor milli arada özel olarak hazırlanacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ozornwafor'a özel program
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22 Mart 2021 10:11
Galatasaray'da zorlu Hatay deplasmanı öncesi, iki stoper Marcao ve Luyindama'nın cezalı olmasına çare aranıyor. Bu nedeniyle şans bulması beklenen Valentine Ozornwafor milli arada özel olarak hazırlanacak.

Bu sezon ligde sadece 9 Ocak'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan 6-0 kazanılan maçta 8 dakika şans bulan Nijeryalı futbolcunun maç eksiği büyük handikap olarak görülüyor. Bu nedenle Ozornwafor'a milli arada özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Cim-Bom'da Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Hatay deplasmanında savunmanın merkezinde Donk ile Ozornwafor ikisinin görev alması bekleniyor. 

 


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