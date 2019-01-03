Galatasaray'da Ozan Kabak için son karar!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken, geleceği konusunda belirsizlik olan Ozan Kabak konusunda da son karar verildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ile yolların ayrılması kararını verdikten sonra Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ile yolların ayrılması kararını verdikten sonra Ozan Kabak ile bir araya geldi. Toplantıda Ozan Kabak'ın sezon sonuna kadar Galatasaray'da forma giymesine karar verildi.
FATİH TERİM: "DEVRE ARASI DOĞRU ZAMAN DEĞİL"
Ozan'ın takımda kalmasının ardından konuşan Terim, "Galatasaray Akademisi'nin Galatasary için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum ve hatta bulunmadığım her an dile getirdim. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklardır. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ama bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ HENÜZ UZATILMADI
Galatasaraylı genç futbolcu Ozan Kabak'ı Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ederken, sözleşmesinde yer alan "7,5 milyon euroya serbet kalır" maddesi sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor. Bu maddeyi ortadan kaldırmak ve 18 yaşındaki futbolcunun maaşını arttırmak isteyen Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun menajerine teklifini iletti. Ancak Ozan Kabak'ın menajerinin istediği rakamla, sarı-kırmızılıların teklifi arasında fark olduğu ve anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.
PREMIER LİG'DEN WATFORD İSTEDİ
Bu arada Ozan Kabak'a talip olan son takımın İngiltere Premier Lig'de yer alan Watford olduğu ortaya çıktı.
Ozan'ın takımda kalmasının ardından konuşan Terim, "Galatasaray Akademisi'nin Galatasary için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum ve hatta bulunmadığım her an dile getirdim. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklardır. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ama bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ HENÜZ UZATILMADI
Galatasaraylı genç futbolcu Ozan Kabak'ı Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ederken, sözleşmesinde yer alan "7,5 milyon euroya serbet kalır" maddesi sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor. Bu maddeyi ortadan kaldırmak ve 18 yaşındaki futbolcunun maaşını arttırmak isteyen Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun menajerine teklifini iletti. Ancak Ozan Kabak'ın menajerinin istediği rakamla, sarı-kırmızılıların teklifi arasında fark olduğu ve anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.
PREMIER LİG'DEN WATFORD İSTEDİ
Bu arada Ozan Kabak'a talip olan son takımın İngiltere Premier Lig'de yer alan Watford olduğu ortaya çıktı.
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