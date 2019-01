Galatasaray'da Ozan Kabak için son karar!

Ozan'ın takımda kalmasının ardından konuşan Terim, "Galatasaray Akademisi'nin Galatasary için ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum ve hatta bulunmadığım her an dile getirdim. Biz bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek veriyoruz, fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak da önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz. Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklardır. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ama bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan, bunları anlayabiliyorum ama Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil." ifadelerini kullandı.Galatasaraylı genç futbolcu Ozan Kabak'ı Avrupa'nın birçok kulübü yakından takip ederken, sözleşmesinde yer alan "7,5 milyon euroya serbet kalır" maddesi sarı-kırmızılı yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor. Bu maddeyi ortadan kaldırmak ve 18 yaşındaki futbolcunun maaşını arttırmak isteyen Galatasaray Kulübü, genç oyuncunun menajerine teklifini iletti. Ancak Ozan Kabak'ın menajerinin istediği rakamla, sarı-kırmızılıların teklifi arasında fark olduğu ve anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.Bu arada Ozan Kabak'a talip olan son takımın İngiltere Premier Lig'de yer alan Watford olduğu ortaya çıktı.