Galatasaray'da Ozan Kabak formayı bırakmıyor!

altyapısından çıkan ve takıma yeni transfer etkisi yapanformayı bırakmıyor.Antalyaspor karşısında kendisine verilen şansı çok iyi kullanan genç stoper, Bursaspor karşısında da ilk 11'de olacak.Serdar Aziz'le birlikte tandemi oluşturacak olan Ozan yine iyi bir performans gösterirse Schalke sınavında da görev yapacak.Galatasaray ile bu sezon 4 maça çıkan Ozan Kabak, 274 dakika sahada kaldı.