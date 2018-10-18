  •  
    G.Saray'da Bursa maçı öncesi iki sakatlık şoku
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu

Galatasaray'da Ozan Kabak formayı bırakmıyor!

Antalyaspor maçında tam not alan genç stoper Ozan Kabak bu hafta da ilk 11'de olacak.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da Ozan Kabak formayı bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2018 04:16
Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve takıma yeni transfer etkisi yapan Ozan Kabak formayı bırakmıyor.

Antalyaspor karşısında kendisine verilen şansı çok iyi kullanan genç stoper, Bursaspor karşısında da ilk 11'de olacak.

Serdar Aziz'le birlikte tandemi oluşturacak olan Ozan yine iyi bir performans gösterirse Schalke sınavında da görev yapacak.

Galatasaray ile bu sezon 4 maça çıkan Ozan Kabak, 274 dakika sahada kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için