Süper Lig'de ara verilen sezona Çaykur Rize yenilgisiyle dönen, bir de kaleci Muslera ve golcü Andone'nin sakatlanmasıyla çifte şok yaşayan Galatasaray, hücum hattı için arayışlara hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Andone'nin yerine Falcao ile rekabet edebilecek özellikte bir isim arayışlarına başlarken, Everton forması giyen Oumar Niasse gündeme geldi. Premier Lig ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Senegalli golcüye menajeri kanalıyla teklif götüren G.Saray yönetimi ilk temaslardan olumlu yanıt aldı.



SADECE 3 MAÇTA GÖREV ALMIŞTI



Niasse'nin Avrupa ve İngiltere'den başka taliplerinin de olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutup transferi olumlu bir şekilde sonlandırmak istiyor. Geçen sezon Everton'da forma şansı bulamayan ve sadece 3 maçta forma giyen Senegalli yıldız daha fazla süre alabileceği bir ekipte oynamayı planlıyor.



AKHİSARSPOR'DA PATLADI



Senegalli golcü oyuncu Oumar Niasse, Akhisarspor'da vitrine çıktı. 2013-2014 sezonunda Ege ekibinin Norveç ekibi Brann'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 34 maçta 12 gol atarak vitrine çıktı. Akigo'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, 2015-2016 sezonunun devre arasında Everton'la anlaşma sağladı. Golcü oyuncu bu süreçte Hull City ve Cardiff'te de kiralık olarak forma giydi.



