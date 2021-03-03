Galatasaray'da Onyekuru için kritik an

Galatasaray'da çanlar son beş maçtır suskun olan Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru için çalıyor. Teknik heyet, 23 yaşındaki futbolcuyu Ankaragücü deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürecek. Yine bekleneni veremezse Sivas karşılaşmasıyla birlikte yedek kulübesine çekecek

Haber; Sabah
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Galatasaray'da Onyekuru için kritik an
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03 Mart 2021 08:49
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru
Galatasaray
Gelir gelmez Gaziantep FK deplasmanında attığı 2 golle galibiyeti getiren Henry Onyekuru, Başakşehir maçında da perdeyi açan isim olmuştu.

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisiyle düşüşü başlayan Onyekuru, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta golü unuttu. Performansı beğenilmeyen Nijeryalı yıldıza Ankaragücü deplasmanında son bir şans verilecek. Beklentileri karşılamazsa hafta sonundaki Sivasspor maçıyla birlikte yedek kulübesine çekilecek.

ALTERNATİFİ ARDA, FEGHOULİ 2. YARIDA

Teknik heyet, Onyekuru'nun alternatifi olarak Arda Turan'ı belirledi. Feghouli'nin ilk 11'e dönecek olmasıyla Arda'ya yer arayan Fatih Terim, Onyekuru toparlanmazsa Arda'yı sol açıkta görevlendirecek. Bozuk zemin yüzünden Erzurumspor maçında riske edilmeyen Feghouli ise Ankaragücü deplasmanında ikinci yarıda şans bulacak. Cezayirli yıldızın pazar günkü Sivasspor maçına 11'de başlaması planlanıyor.

50
Henry Onyekuru Galatasaray kariyerinde toplam 50 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı.



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