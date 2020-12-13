Galatasaray'da Ömer Bayram kararı!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Ömer Bayram'la ilgili karar verildi.Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Ömer Bayram'la yola devam etmeye karar verdi.Galatasaraylı yöneticiler, 400 bin euro'ya oynayan Ömer Bayram'a zamlı sözleşme teklif edecek.Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Ömer Bayram için görüşmelere kısa bir süre içerisinde başlayacak.