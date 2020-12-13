Galatasaray'da Ömer Bayram kararı!

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Ömer Bayram'ın geleceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Ömer Bayram kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2020 13:27
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Ömer Bayram'la ilgili karar verildi.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Ömer Bayram'la yola devam etmeye karar verdi.

Galatasaraylı yöneticiler, 400 bin euro'ya oynayan Ömer Bayram'a zamlı sözleşme teklif edecek.

Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Ömer Bayram için görüşmelere kısa bir süre içerisinde başlayacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için