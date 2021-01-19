Galatasaray'da Omar taburcu edildi

Galatasaray'da yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin tedavisine evde devam edilecek.

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Galatasaray'da Omar taburcu edildi
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19 Ocak 2021 19:13
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri yer aldı.





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