Galatasaray'da Omar taburcu edildi

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri yer aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri yer aldı.