Galatasaray'da Omar, formasına kavuşuyor!

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, formasına geri kavuşuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Omar, formasına kavuşuyor!
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22 Ekim 2020 11:18
Norveç Milli Takımı'nda bir haftada 3 maç oynayan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, sol üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle Alanya maçında riske edilmedi.

Özel program uygulanan Omar, Erzurum maçında formasını Linnes'ten geri alacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Omar, gol ya da asist katkısı üretemedi.



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