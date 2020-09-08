Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı!

Galatasaray'da Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüp, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.
Norveçli sağ bek, Yunan ekibiyle biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.
Norveçli sağ bek, Yunan ekibiyle biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.