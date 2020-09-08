Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı!

Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2020 11:50
Galatasaray'da Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.

Norveçli sağ bek, Yunan ekibiyle biten sözleşmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için