Galatasaray'da olağanüstü toplantı

Sezona müthiş başlayan, Avrupa ve lig olmak üzere 4'te 4 yapan Sarı-Kırmızılılar, önce Fenerbahçe ile kötü oyunla golsüz berabere kaldı, ardından Glasgow Rangers mağlubiyetiyle Avrupa'ya havlu attı ve son olarak dün Kasımpaşa'ya yine pek de iyi olmayan oyunla 1-0 kaybetti. Rangers maçının ardından yönetime ve oyunculara üstü kapalı şekilde tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim dün de 5 dakika uzatma verilen karşılaşmada 90+1'de soyunma odasına gitti.



YÖNETİMİN SORUNU ÇOK



Bu duruma 2. Başkan Abdurrahim Albayrak çok sinirlendi. Tecrübeli yöneticinin, tansiyonu fırladı, tribünde fenalaştı. Albayrak'ın ilk tedavisi stadyumda yapıldı. Maç öncesinde hem yönetimin kendi içinde hem de Fatih Terim'le sorunlar yaşandığı biliniyordu.



Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Sonucun ardından bu durum iyice gün yüzüne çıktı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, bugün için olağanüstü bir şekilde toplanma kararı aldı. Belhanda, Feghouli, Babel...



Kritik görüşmelerin yapılacağı toplantıda istifalar dahil, her türlü radikal kararın çıkabileceği öğrenildi. Oyuncular için kadro dışı kararlarının da alınabileceği kaydedildi. Belhanda, Feghouli ve Babel başta olmak üzere birkaç futbolcunun bu konuda adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.



