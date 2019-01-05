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Galatasaray'da olağanüstü Divan toplandı!

Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA
Galatasaray'da olağanüstü Divan toplandı!
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05 Ocak 2019 14:34

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda önce, 2018 yılında uluslararası organizasyonlar ve Türkiye şampiyonalarında başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı verildi. Başarılı sporcu, antrenör ve yöneticiler beratlarını Mustafa Cengiz ve kıdemli üyelerin elinden aldı.

Eşref Hamamcıoğlu toplantıda, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonra kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 312 kişiye divan kurulu beratı takdim edildi.

Üyelere beratlarını Mustafa Cengiz, Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri verdi.

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