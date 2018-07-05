Galatasaray'da oklar Belhanda'yı gösteriyor

UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, 'sattığın oyuncu bedeli kadar transfer yapabilirsin' kısıtlamasıyla karşılaşan Galatasaray, kesenin ağzını açmış durumda. Ancak alınan futbolcuların dengesini sağlayabilmek için bir yıldızıyla yolları ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Belhanda'ya çevirmiş durumda.Çin ve Arap kulüplerinin zaman zaman menacerler vasıtasıyla temas kurduğu 28 yaşındaki Faslı futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde hemen değerlendirmeye alınacak.Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödenen Belhanda için, Galatasaray'ın 10 milyon Euro civarında teklif beklediği öğrenildi. Eğer transfer gerçekleşirse, gelen para satın alınan oyuncuların zararını dengelemek için kullanılacak.