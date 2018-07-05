Galatasaray'da oklar Belhanda'yı gösteriyor

Alınan futbolcuların dengesini sağlayabilmek için bir yıldızıyla yolları ayırmak isteyen Galatasaray, gözünü Belhanda'ya çevirmiş durumda.

04 Temmuz 2018 07:01
Galatasaray'da oklar Belhanda'yı gösteriyor
UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, 'sattığın oyuncu bedeli kadar transfer yapabilirsin' kısıtlamasıyla karşılaşan Galatasaray, kesenin ağzını açmış durumda. Ancak alınan futbolcuların dengesini sağlayabilmek için bir yıldızıyla yolları ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Belhanda'ya çevirmiş durumda.
Çin ve Arap kulüplerinin zaman zaman menacerler vasıtasıyla temas kurduğu 28 yaşındaki Faslı futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde hemen değerlendirmeye alınacak.

10 milyon Euro bekleniyor

Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödenen Belhanda için, Galatasaray'ın 10 milyon Euro civarında teklif beklediği öğrenildi. Eğer transfer gerçekleşirse, gelen para satın alınan oyuncuların zararını dengelemek için kullanılacak.

Diğer Haberler

Fernando Muslera için transfer açıklaması! Galatasaray

Fernando Muslera için transfer açıklaması!
Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması Türkiye Transferler

Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması
Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love... Türkiye Transferler

Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...
Hasan Kemal Yardımcı: 'Neden bir Akhisar olamıyoruz?' Rizespor

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"
Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi Real Madrid

Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi
Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı! Roma

Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!
Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj Sosyal Medya Dedikoduları

Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj
Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu Türkiye Transferler

Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu
Luis Nani, eski takımına geri dönüyor! Dünya Transferler

Luis Nani, eski takımına geri dönüyor!
Daha fazla göster
1

Londra'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmileşiyor...
2

İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
3

Yerry Mina için resmi açıklama! Transfer...
4

Ryan Babel açıkladı: "Beşiktaş'ta kalacağım"
5

Quaresma için Beşiktaş'a müthiş teklif!
6

Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
7

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
8

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
9

Beşiktaş Enes için teklif yaptı
10

Mendes: ''Ronaldo, kariyerini büyük bir takımda sürdürecek''
yukarı ok