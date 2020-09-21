Galatasaray'da Oğulcan riske edilmedi

24 yaşındaki forvet, Çaykur Rizespor ile olan davası nedeniyle Gaziantep FK ve Nefçi Bakü maçlarının ardından dün akşam da kadroya alınmadı.

Haber; Sabah
Galatasaray'da Oğulcan riske edilmedi
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21 Eylül 2020 10:10
Adem Büyük'ün yerine yeni yerli alternatif forvet olan Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ve Neftçi Bakü maçlarının ardından Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil edilmedi.

Bu kararın teknik olmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rize ile sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayıp serbest kalan Oğulcan'ın davasının sonuçlanmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, forvet sıkıntısı yaşamadığı sezon başında risk almak istemedi. Oğulcan'ın haklı bulunmasına kesin gözüyle bakılan davası sonuçlanır sonuçlanmaz kadroya alınacağı bildirildi.



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