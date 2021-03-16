Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan dönüyor

Oğulcan Çağlayan, Rizespor sınavıyla birlikte kadroya dönmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan dönüyor
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16 Mart 2021 11:12
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Ligdeki son Kayserispor deplasmanına götürülmeyen Oğulcan Çağlayan, Rizespor sınavıyla birlikte kadroya dönmeye hazırlanıyor.

Genç futbolcunun Fatih Terim'le problem yaşadığı yönündeki iddialar yalanlanırken, ayrılık döneminde kendisine ciddi sıkıntılar yaşatan eski kulübüne karşı Oğulcan'ın özel olarak hazırlandığı öğrenildi.





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