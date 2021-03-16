Ligdeki son Kayserispor deplasmanına götürülmeyen Oğulcan Çağlayan, Rizespor sınavıyla birlikte kadroya dönmeye hazırlanıyor.
Genç futbolcunun Fatih Terim'le problem yaşadığı yönündeki iddialar yalanlanırken, ayrılık döneminde kendisine ciddi sıkıntılar yaşatan eski kulübüne karşı Oğulcan'ın özel olarak hazırlandığı öğrenildi.
Genç futbolcunun Fatih Terim'le problem yaşadığı yönündeki iddialar yalanlanırken, ayrılık döneminde kendisine ciddi sıkıntılar yaşatan eski kulübüne karşı Oğulcan'ın özel olarak hazırlandığı öğrenildi.