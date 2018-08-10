'ın Spor Toto Süper Lig'deile oynadığı karşılaşmada yediği golde ofsayt tartışması yaşandı.Mücadelenin henüz 6. dakikasında Ankaragücü'nde Mokhtar, Mariano'dan kazandığı topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e gönderdi. Bu pozisyonda Galatasaraylı oyuncular El Kabir'in ofsaytte olduğu iddiasıyla hakeme itirazlarda bulundu. Hakem Ümit Öztürk, kulakla VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi aldı. Daha sonra hakem Ümit Öztürk kararını değiştirmedi ve Ankaragücü bu golle 1-0 öne geçti.