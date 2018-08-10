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Galatasaray'da ofsayt beklentisi

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında yediği golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da ofsayt beklentisi
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10 Ağustos 2018 22:14
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada yediği golde ofsayt tartışması yaşandı.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Ankaragücü'nde Mokhtar, Mariano'dan kazandığı topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e gönderdi. Bu pozisyonda Galatasaraylı oyuncular El Kabir'in ofsaytte olduğu iddiasıyla hakeme itirazlarda bulundu. Hakem Ümit Öztürk, kulakla VAR odasından pozisyonla ilgili bilgi aldı. Daha sonra hakem Ümit Öztürk kararını değiştirmedi ve Ankaragücü bu golle 1-0 öne geçti.

İşte top ayaktan çıkarken El Kabir'in pozisyonu... 



* Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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