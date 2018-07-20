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Galatasaray'da Ndiaye olmayınca rota ona döndü!

Galatasaray, eski oyuncusu Ndiaye'yi kadrosuna katabilme adına yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayınca rotayı Belçikalı Imbula'ya çevirdi.

Kaynak: Star
Galatasaray'da Ndiaye olmayınca rota ona döndü!
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20 Temmuz 2018 11:42
Badou Ndiaye konusunda oldukça çaba sarf eden Galatasaray, Senegalli oyuncuyu ikna etmesine karşın İngiliz temsilci Stoke City'in oyuncuyu kiralamaya yanaşmaması ve bonservisi ile satmak istediği gerekçesiyle bir sonuç alamayınca, rotayı Imbula'ya çevirdi.

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25 yaşındaki oyuncuyla yıllığı 1.8 milyon eurodan el sıkışan Aslan'ın yöneticileri, Stoke City'ye de 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı tarafların opsiyon rakamı üzerinde kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.

ASLAN'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

İmbula'nın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda hem İmbula hem de Ndiaye'den biri transfer edilemezse bu kez Empolili İsmael Bennacer için girişimde bulunucağı vurgulandı. Bu arada sol bek Carole'ün satılması durumunda Fatih Terim bir sol bek alınmasını istedi. Aslan'da bu bölge için adı geçen isimler İtalya'nın Lazio takımından Radu ile Lukaku.

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