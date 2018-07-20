Galatasaray'da Ndiaye olmayınca rota ona döndü!

ONU G.SARAY'A KİRALAYIN

ASLAN'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

konusunda oldukça çaba sarf eden Galatasaray, Senegalli oyuncuyu ikna etmesine karşın İngiliz temsilci Stoke City'in oyuncuyu kiralamaya yanaşmaması ve bonservisi ile satmak istediği gerekçesiyle bir sonuç alamayınca, rotayı'ya çevirdi.25 yaşındaki oyuncuyla yıllığı 1.8 milyon eurodan el sıkışan Aslan'ın yöneticileri, Stoke City'ye de 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı tarafların opsiyon rakamı üzerinde kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.İmbula'nın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda hem İmbula hem de Ndiaye'den biri transfer edilemezse bu kez Empoliliiçin girişimde bulunucağı vurgulandı. Bu arada sol beksatılması durumunda Fatih Terim bir sol bek alınmasını istedi. Aslan'da bu bölge için adı geçen isimler İtalya'nıntakımındanile