Galatasaray'da Ndiaye olmayınca rota ona döndü!

Badou Ndiaye konusunda oldukça çaba sarf eden Galatasaray, Senegalli oyuncuyu ikna etmesine karşın İngiliz temsilci Stoke City'in oyuncuyu kiralamaya yanaşmaması ve bonservisi ile satmak istediği gerekçesiyle bir sonuç alamayınca, rotayı Imbula'ya çevirdi.
ONU G.SARAY'A KİRALAYIN
25 yaşındaki oyuncuyla yıllığı 1.8 milyon eurodan el sıkışan Aslan'ın yöneticileri, Stoke City'ye de 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı tarafların opsiyon rakamı üzerinde kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.
ASLAN'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
İmbula'nın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda hem İmbula hem de Ndiaye'den biri transfer edilemezse bu kez Empolili İsmael Bennacer için girişimde bulunucağı vurgulandı. Bu arada sol bek Carole'ün satılması durumunda Fatih Terim bir sol bek alınmasını istedi. Aslan'da bu bölge için adı geçen isimler İtalya'nın Lazio takımından Radu ile Lukaku.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
ONU G.SARAY'A KİRALAYIN
25 yaşındaki oyuncuyla yıllığı 1.8 milyon eurodan el sıkışan Aslan'ın yöneticileri, Stoke City'ye de 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Premier Lig ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı tarafların opsiyon rakamı üzerinde kıran kırana pazarlık yaptığı öğrenildi.
ASLAN'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
İmbula'nın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Sarı-Kırmızılı takımda hem İmbula hem de Ndiaye'den biri transfer edilemezse bu kez Empolili İsmael Bennacer için girişimde bulunucağı vurgulandı. Bu arada sol bek Carole'ün satılması durumunda Fatih Terim bir sol bek alınmasını istedi. Aslan'da bu bölge için adı geçen isimler İtalya'nın Lazio takımından Radu ile Lukaku.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın