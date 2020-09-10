Galatasaray'da Nainggolan defteri kapandı

Orta sahaya bir transfer daha yapması beklenen Galatasaray'da adaylar arasında gösterilen Nainggolan konusunda sıcak gelişmeler var.

Haber; Sabah
Galatasaray'da Nainggolan defteri kapandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2020 09:25
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.

Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için