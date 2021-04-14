Galatasaray'da Mustafa Muhammed koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCP testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.Galatasaray Kulübü'nün açıklamasından kısa bir süre sonra sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, koronavirüse yakalandığını açıkladı.Radamel Falcao'nun antrenmanda aldığı darbe sonrasında yüzünde kırıklar oluşmuş ve ameliyat edilmişti. Ryan Babel ise Fatih Karagümrük maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşmüştü. Henry Onyekuru'nun ise sakat olduğu açıklanmıştı. Mustafa Muhammed'in de koronavirüse yakalanmasının ardından sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçı öncesi forvetsiz kaldı.Galatasaray'da yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in hücum hattında Oğulcan Çağlayan veya Kerem Aktürkoğlu'na forma vermesi bekleniyor.