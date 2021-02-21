Galatasaray'da Mustafa Muhammed direkten döndü!

Galatasaray'ın flaş transferi Mustafa Muhammed, geldiğinden bu yana ilk kez gol atamadı.



Sarı-kırmızılı ekibin, satın alma opsiyonu ile kiraladığı futbolcu, 1'i kupa olmak üzere oynadığı 4 maçta 4 gol atarak büyük ses getirmişti. Alanyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan Mısırlı yıldız, maçın başında yine gole çok yaklaştı ama şık vuruşunda direğe takılmaktan kurtulamadı.



Galatasaray ikinci yarıda genelde oyunu sahasında kabul ederken Mustafa da gol aramak yerine savunmada takımına yardımcı olmayı ihmal etmedi.



