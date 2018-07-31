Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, iznini tamamlayarak İstanbul'a döndü.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile yer alması nedeniyle izinli olan Fernando Muslera, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Dünya Kupası'nın ardından izni sona eren Uruguaylı kalecimiz Fernando Muslera, yeni sezon öncesi sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti." denildi.
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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile yer alması nedeniyle izinli olan Fernando Muslera, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Dünya Kupası'nın ardından izni sona eren Uruguaylı kalecimiz Fernando Muslera, yeni sezon öncesi sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti." denildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın