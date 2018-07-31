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Galatasaray'da Muslera'nın izni bitti

- İstanbul'a dönen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: AA
Galatasaray'da Muslera'nın izni bitti
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31 Temmuz 2018 13:36
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, iznini tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile yer alması nedeniyle izinli olan Fernando Muslera, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada  "Dünya Kupası'nın ardından izni sona eren Uruguaylı kalecimiz Fernando Muslera, yeni sezon öncesi sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti." denildi.

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