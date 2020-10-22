Galatasaray'da Muslera için Ocak müjdesi!

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.



Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.



En geç 15 Kasım'da İstanbul'da oylası beklenen Urguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi.



Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı.



