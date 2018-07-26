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Galatasaray'da Musa Barrow sesleri

Galatasaray, Serie A ekibi Atalanta'nın formasını giyen 19 yaşındaki Musa Barrow'u radarına aldı.

Galatasaray'da Musa Barrow sesleri
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26 Temmuz 2018 10:15
Bu yıl 3 kulvarda da boy gösterecek Galatasaray, kadrosuna takviye edeceği futbolcuların çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bonservissiz ya da kiralık olarak kadrosuna katabileceği isimlerle irtibata geçmeye devam ediyor.

Forvet hattında alternatifli bir kadro isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yöneticiler, son olarak İtalya'nın Seri A takımlarından Atalanta takımının golcü oyuncusu Musa Barrow'u radarına aldı.

Atalanta'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu için kiralık teklifi yapılacak. Galatasaray Scout ekibi tarafından izlenen Gambiyalı Musa Barrow, teknik ekiptende de onay alırken, transfer için harekete geçildi.

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