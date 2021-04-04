Galatasaray'da milli ara sonrası kayıp büyük

A Milli Takımlar için verilen son 3 ara sonrasında Galatasaray yaşadığı kayıplarla ağır bir yara aldı.
14 Ekim 2020'de Türkiye- Sırbistan maçı sonrasında, 19 Ekim'deki Alanya karşılaşmasında 2-1 yenilen Cimbom, 18 Kasım'daki Macaristan mücadelesi ardından 23 Kasım'daki Kayserispor maçında 2-2 berabere kaldı.
Son olarak da 30 Mart 2021'deki Letonya maçının ardından Hatay deplasmanına çıkan Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
14 Ekim 2020'de Türkiye- Sırbistan maçı sonrasında, 19 Ekim'deki Alanya karşılaşmasında 2-1 yenilen Cimbom, 18 Kasım'daki Macaristan mücadelesi ardından 23 Kasım'daki Kayserispor maçında 2-2 berabere kaldı.
Son olarak da 30 Mart 2021'deki Letonya maçının ardından Hatay deplasmanına çıkan Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.