Galatasaray'da Mbaye Diagne'yi hırs bastı

Cezalı Radamel Falcao'nun yokluğunda gözler de Mbaye Diagne'ye çevrildi. Kasımpaşa deplasmanında iyi kullanamadığı ilk 11 şansını bu kez değerlendirmek isteyen Senegalli oyuncu, pazartesi günü izinli olmasına rağmen bireysel çalışma yaptı.



Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'ye goller atan Diagne, ligde henüz ağları havalandıramadı.



Oyuncunun antrenmanlardaki hırsı da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Diagne bu hafta fileleri sarsarak başlangıç yapmak istiyor.



