'Galatasaray'da Mbaye Diagne atılmalıydı'

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada ilk kez kadroda yer alan ve penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne'nin ilk yarıda yaptığı faul tartışma yarattı.
Diagne'nin ilk yarının sonunda, 45+2. dakikada, Hugo Rodallega'nın arkasından yaptığı müdahale hakem Ümit Öztürk tarafından faul olarak değerlendirilirken, sonrasında ise kart çıkmadı.
DİLMEN VE ÇAKAR: "KIRMIZI ÇIKMALIYDI"
Pozisyon için konuşan Rıdvan Dilme, "Ümit Öztürk'ün en net hatası, Diagne'ye 2. sarı kartını gösterememesi. İlk yarının sonunda yaptığı hareket başka zaman olsa bence 2. sarı kartı verirdi." dedi.
Ahmet Çakar da pozisyonun sarı kart olduğunu iddia ederken, "Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı" yorumunu yaptı.
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Diagne'nin ilk yarının sonunda, 45+2. dakikada, Hugo Rodallega'nın arkasından yaptığı müdahale hakem Ümit Öztürk tarafından faul olarak değerlendirilirken, sonrasında ise kart çıkmadı.
DİLMEN VE ÇAKAR: "KIRMIZI ÇIKMALIYDI"
Pozisyon için konuşan Rıdvan Dilme, "Ümit Öztürk'ün en net hatası, Diagne'ye 2. sarı kartını gösterememesi. İlk yarının sonunda yaptığı hareket başka zaman olsa bence 2. sarı kartı verirdi." dedi.
Ahmet Çakar da pozisyonun sarı kart olduğunu iddia ederken, "Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı" yorumunu yaptı.
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