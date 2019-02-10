'Galatasaray'da Mbaye Diagne atılmalıydı'

DİLMEN VE ÇAKAR: "KIRMIZI ÇIKMALIYDI"

'ınile oynadığı karşılaşmada ilk kez kadroda yer alan ve penaltıdan ağları sarsan'nin ilk yarıda yaptığı faul tartışma yarattı.Diagne'nin ilk yarının sonunda, 45+2. dakikada, Hugo Rodallega'nın arkasından yaptığı müdahale hakem Ümit Öztürk tarafından faul olarak değerlendirilirken, sonrasında ise kart çıkmadı.Pozisyon için konuşan Rıdvan Dilme, "" dedi.Ahmet Çakar da pozisyonun sarı kart olduğunu iddia ederken, "" yorumunu yaptı.