Galatasaray'da mazbatayla birlikte 5 milyon euro şart!

Galatasaray'da yeni başkan 26 Aralık'ta seçilir ve 27 Aralık'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde çok zorlu bir 4 gün olacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mazbatayla birlikte 5 milyon euro şart!
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20 Kasım 2020 11:31
Galatasaray'da yeni başkan 26 Aralık'ta seçilir ve 27 Aralık'ta mazbatasını alıp göreve başladığı andan itibaren önünde zorlu bir periyot olacak.

Bu süreç içinde yeni başkanın tüm ödemeleri tamamlaması, dekontları alıp UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Sadece futbol takımı ödemeleri için aylık 50 milyon TL'ye ihtiyaç var.

Yeni başkanın, göreve başlar başlamaz 5 milyon euro'yu en azından garanti altına alması gerektiği konuşuluyor.



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