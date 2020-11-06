Galatasaray'da Martin Linnes gözden düştü!

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, görev yaptığı iki mevkide de alternatif konumuna düştü.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Martin Linnes gözden düştü!
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06 Kasım 2020 12:27
Galatasaray'da Omar'ın gelişi sonrası sağ bekte yedek duruma düşen Martin Linnes, solda da teknik heyetin 3. alternatifi durumunda.

Saracchi'nin yokluğunda Emre Taşdemir'i Sivasspor maçına hazırlayan Fatih Terim, Linnes'in ise performansını yukarıya çekmeye çalışıyor.

Norveçli futbolcu, her şeye rağmen savunma kanadının her iki tarafında oynayabildiği için joker adam olarak kadroda tutulacak.



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