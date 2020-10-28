Galatasaray'da Martin Linnes dönüyor

Galatasaray'da Martin Linnes'ten teknik heyete iyi bir haber geldi.

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Galatasaray'da Martin Linnes dönüyor
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28 Ekim 2020 12:09
Sakatlığını atlatan Martin Linnes, dün kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmaları yaptı.

Norveçli futbolcunun bir iki gün içinde takımla çalışmalara katılacağı ve hafta sonundaki Ankaragücü mücadelesine yetişmesinde bir engel bulunmadığı bildirildi.

Loca satışı devam ediyor

Galatasaray'da Ankaragücü maçına özel loca satışı devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle locaların yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği vurgulandı.



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