Galatasaray'da Martin Linnes dönüyor

Sakatlığını atlatan Martin Linnes, dün kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmaları yaptı.



Norveçli futbolcunun bir iki gün içinde takımla çalışmalara katılacağı ve hafta sonundaki Ankaragücü mücadelesine yetişmesinde bir engel bulunmadığı bildirildi.



Loca satışı devam ediyor



Galatasaray'da Ankaragücü maçına özel loca satışı devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle locaların yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği vurgulandı.



