Galatasaray'da Marlon'a rakip çıktı

ALBAYRAK: ARTIK UÇAK YOK!..

içinile uzlaşma sağlayamayınca'u listesine dahil eden ve oyuncunun kulübü'ya kiralama teklifi götüren Galatasaray, bu transferde Sassuolo ile karşı karşıya geldi.Acerbi'yi Lazio'ya satan'nun 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak istediği, ancak'ın Şampiyonlar Ligi kozu nedeniyle daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu arada Newcastle United'ın da Marlon'u kiralamak için devreye girdiği, genç futbolcuya İngiltere'de çalışma izni alınamaması nedeniyle transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.maç sonrası transfer için şunları söyledi