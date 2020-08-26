Galatasaray'da Mario Lemina için resmi açıklama

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Lemina transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Mario Lemina için resmi açıklama
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26 Ağustos 2020 22:10
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Lemina'yı yüksek bonservis talebi nedeniyle kadrolarına katamadıklarını söyledi.

Lemina için 8-9 milyon euro istendiğini söyleyen yönetici, "Galatasaray'da transfer bitmez. Seri ve Lemina, Galatasaray'da oynamış 2 değerli futbolcudur. Lemina'yı bonservisiyle vermek istiyorlar. Bu paraları Türk kulüpleri ödeyemez artık. 8-9 milyon euro'luk bonservisler ödeyecek durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

Albayrak ayrıca çalışmaların sürdüğünü da belirtirken, "50 gün ciddi bir zamandır. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. 1 kuruşu sokağa atacak halimiz yok. Transfer yapacak mıyız? Yapacağız, herkesin içi rahat olsun." dedi.

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