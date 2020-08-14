Galatasaray'da Mario Götze için kapı kapandı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mario Götze'nin maliyetinin yüksek olduğunu ve transferden vazgeçtiklerini belirtti.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Mario Götze için kapı kapandı
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14 Ağustos 2020 21:48
Galatasaray'da transfer gündeminde olduğu belirtilen Mario Götze için resmi açıklama geldi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a Alman oyuncu için konuştu ve "Vazgeçtik" dedi.

Albayrak, Dortmund'dan ayrılarak bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu için, "Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.



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