Galatasaray'da Mariano seferberliği

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'nun Benfica maçında 90 dakika oynayabilmesi adına, sağlık ekibinin yoğun bir çalışma yaptığı öğrenildi.
Bu bölgede tüm kulvarlardaki karşılaşmalarda görev alan Linnes'in adale problemi yaşaması sebebiyle, Mariano'nun Avrupa maçında hazırlandığı belirtiliyor.
Fatih hoca, sezonun geri kalanında, Mariano'dan eksiksiz bir şekilde faydalanmanın yolunu arıyor. Sambacı'nın özellikle isabetli ortalarıyla Diagne'yi daha iyi besleyeceği düşünülüyor.
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Bu bölgede tüm kulvarlardaki karşılaşmalarda görev alan Linnes'in adale problemi yaşaması sebebiyle, Mariano'nun Avrupa maçında hazırlandığı belirtiliyor.
Fatih hoca, sezonun geri kalanında, Mariano'dan eksiksiz bir şekilde faydalanmanın yolunu arıyor. Sambacı'nın özellikle isabetli ortalarıyla Diagne'yi daha iyi besleyeceği düşünülüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın