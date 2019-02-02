Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'da konuk olurken, sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Mariano maça devam edemedi.
Tecrübeli savunmacı, bileğinden sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerini sahaya çağırdı ancak maça devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.
Mariano, 18. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Mitroğlu ve Luyindama 11'de
Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında forvet hattında Marsilya'dan transfer edilen Yunan golcü Kostas Mitroğlu'na şans verirken, Standart Liege'den kadroya dahil edilen Luyindama'da Marcao ile beraber ilk 11'de yer aldı.
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Tecrübeli savunmacı, bileğinden sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerini sahaya çağırdı ancak maça devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.
Mariano, 18. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Mitroğlu ve Luyindama 11'de
Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında forvet hattında Marsilya'dan transfer edilen Yunan golcü Kostas Mitroğlu'na şans verirken, Standart Liege'den kadroya dahil edilen Luyindama'da Marcao ile beraber ilk 11'de yer aldı.
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