  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Galatasaray'da Mariano devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanılan Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Mariano sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Mariano devam edemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 19:24
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'da konuk olurken, sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Mariano maça devam edemedi.

Tecrübeli savunmacı, bileğinden sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerini sahaya çağırdı ancak maça devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi.

Mariano, 18. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Mitroğlu ve Luyindama 11'de 

Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında forvet hattında Marsilya'dan transfer edilen Yunan golcü Kostas Mitroğlu'na şans verirken, Standart Liege'den kadroya dahil edilen Luyindama'da Marcao ile beraber ilk 11'de yer aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için