Galatasaray'da Marcao'ya özel uyarı

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasıyla 93 maçta 30 sarı 2 de kırmızı kart gören Marcao'ya, daha dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.



Fatih Terim, Brezilyalı savunmacının kalan haftalarda bir daha cezalı duruma düşmesini kesinlikle istemiyor.



Hatayspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Marcao'nun yokluğunu Luyindama da eklenince sarı kırmızılılar ciddi savunma problemleri yaşamış ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı



