Galatasaray'da Marcao ve Saracchi, Sivasspor maçında yok

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Marcelo Saracchi ve Marcao'nun durumları hakkında açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Marcao ve Saracchi, Sivasspor maçında yok
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03 Kasım 2020 14:33
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Marceo Saracchi ve Marcao'nun durumları belli oldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı." ifadelerine yer verildi.

TRT SPOR'un haberine göre sarı kırmızılı ekipte Saracchi ve Marcao, Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

Teknik direktör Fatih Terim'in Marcao yerine Ryan Donk, Saracchi yerine ise Martin Linnes'e forma vermesi bekleniyor.

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