Galatasaray'da Marcao kararı: "Ya sözleşme ya satış"

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı yıldıza yeni sözleşme teklif etti. Marcao bu isteği kabul etmeyip imza atmazsa devre arasında satılacak. Başarılı oyuncuyla başta Roma olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Marcao kararı: 'Ya sözleşme ya satış'
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16 Ekim 2020 09:09
Galatasaray'da Marcao belirsizliği var... Sarı- Kırmızılı yönetim takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Galatasaraylı oyuncunun takımdaki geleceği yapılan teklife göre netlik kazanmış olacak.

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR
Marcao eğer yeni sözleşmeyi kabul etmezse Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Bu nedenle Marcao'nun vereceği cevap merak konusu.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK
Sarı-kırmızılı oyuncuya başta Roma olmak üzere birçok kulübün talip olduğu biliniyor. Marcao teklifi kabul etmediği takdirde yönetim bu oyuncuyu isteyen kulüplerle masaya oturacak.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
G.Saray'a chaves'ten 4 milyon euro karşılığında alınan marcao'nun güncel piyasa değerinin 9 milyon euro'yu buldu. bu da g.saray'ın elini güçlendirdi.



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