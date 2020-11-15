Galatasaray'da Marcao itirafı; 'Gomis bize ders oldu'

Erzurum ve Sivas deplasmanlarında acemice penaltılar yapan Marcao, Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde Roma 13 milyon Euro önermişti. Bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil.



Brezilyalı stoperine 15 milyon Euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.



İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR



İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon Euro bonservis talep edecek. 850 bin Euro garanti ücrete sahip 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon G.Saray'ın oynadığı maçların tamamında 11'de görev yaptı.



