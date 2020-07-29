Galatasaray'da Maicon'a kapı kapalı!

Galatasaray'da Fatih Terim, Al Nassr'dan geri dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon ile ilgili olarak kararını verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Maicon'a kapı kapalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2020 09:43
Yeni sezon kampına katılıp katılmayacağı merak konusu olan Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak Fatih Terim son kararını verdi.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, tecrübeli stoperin mutlaka satılıp gelecek parayla da listedeki transferlerin yapılmasını istiyor. Kiralık oynadığı Al Nassr ile her konuda anlaşan Maicon ise kulüplerin kendi arasında bir çözüm bulmasını bekliyor.

Sarı- Kırmızılılar bu satıştan 3.5 milyon Euro beklerken, Al Nassr işi bonservissiz halletmeye çalışıyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için