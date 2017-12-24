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Galatasaray'da Maicon ve Feghouli'nin Fatih Terim sevinci

Tudor'la büyük problemler yaşayan Maicon, Terim ile çok sıcak bir bağ kurdu ve kulübün paylaştığı Terim görselini de beğenerek bunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray'da Maicon ve Feghouli'nin Fatih Terim sevinci
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24 Aralık 2017 11:57
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Göztepe maçında sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminin de başlangıcı olacak bu maç aynı zamanda muhteşem bir 'hoş geldin' partisine dönüşecek. Terim'in gelişiyle birlikte adeta coşan ve başarılı hocanın "Nerede kalmıştık?" tweetine rekor beğenide bulunan taraftarlar, Göztepe maçında Türk Telekom Stadı'na akın edecek.

YABANCILAR ÇOK ISINDI

Terim'in gelişi takım içinde de büyük bir heyecana sahne oldu. Igor Tudor'la büyük problemler yaşayan Maicon, Terim ile çok sıcak bir bağ kurdu ve kulübün paylaştığı Terim görselini de beğenerek bunu ifade etti.

Feghouli de antrenmandan Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu gösterdi. Kadro dışı olan isimlerden Hakan Balta ile De Jong'un takıma dahil edilmesi sevinçle karşılandı.

Diğer taraftan Göztepe maçını galibiyetle kapatıp takım üzerindeki köklü değişiklikleri devre arası kampına bırakmayı düşünen Terim'in, bu karşılaşmada Ndiaye'nin yerine Selçuk'a da görev verebileceği belirtildi.



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