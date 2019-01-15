Galatasaray'da Maicon hesapları karıştı

Galatasaray'ın satmayı planladığı oyunculardan birisi de Maicon olarak öne çıkıyorduAl Ittihad'ın Başakşehir'de forma giyen Da Costa'yı alması, Flamengo'nun da ciddi bir teklifle gelmemesi üzerine Brezilyalı futbolcunun transferi şimdilik yatmış görünüyor.Galatasaray'dan yılda net 2.5 milyon Euro kazanan Maicon'un daha fazla kazanacağı bir rakam olması halinde ayrılığına onay vereceği öğrenildi.Sarı kırmızılılardan ayrılması durumunda Maicon'un muhtemel rotası Arap ülkeleri ya da Brezilya olacak