Galatasaray'da maaşların %40'ını Fatih Terim mi ödedi?

Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde %15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı. Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakarlığa imza attığı iddia edilmişti. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadığı yazılmıştı.O haber şu şekildeydi...Paralarınınbölümünü alan çalışanların ücretlerinin! Ancak bu noktadaoldu., herkesin yüzünü güldürdü.Galatasaray bu haberi yalanladı ve bir açıklama yayımladı..."Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanmadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır"