Galatasaray'da maaşların %40'ını Fatih Terim mi ödedi?

Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde %15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı. Bu periyotta maaşların %60'ını devlet, %40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakarlığa imza attığı iddia edilmişti. Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşları kulüp tarafından tamamlanamadığı yazılmıştı.
GALATASARAY YALANLADI
O haber şu şekildeydi...
Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü.
İŞTE AÇIKLAMA...
Galatasaray bu haberi yalanladı ve bir açıklama yayımladı...
"Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanmadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır"
GALATASARAY YALANLADI
O haber şu şekildeydi...
Paralarının %60'lık bölümünü alan çalışanların ücretlerinin %40'lık kısmı ise daha sonra ödendi! Ancak bu noktada elini cebine atan Fatih Terim oldu. Florya'daki çalışanların ücretinin kalan bölümünü cebinden ödeyen Terim, herkesin yüzünü güldürdü.
İŞTE AÇIKLAMA...
Galatasaray bu haberi yalanladı ve bir açıklama yayımladı...
"Kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanmadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır"