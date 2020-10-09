Galatasaray'da maaş krizi! İşte Mustafa Cengiz'in kastettiği iki isim...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yaptığı açıklamalarda iki futbolcunun indirim taleplerini kabul etmediğini söylemişti. Bu iki oyuncunun Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da maaş krizi! İşte Mustafa Cengiz'in kastettiği iki isim...
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09 Ekim 2020 14:39
Mustafa Cengiz, bugün yaptığı açıklamalarda iki futbolcunun yüzde 15'lik indirim taleplerini kabul etmediğini söylemişti.

Mustafa Cengiz konuyla ilgili; "Ekime kadar oyuncu maaşlarının tamamını ödedik. Bütün takım %15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi. Onların ne halt yediklerini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi, hepsi kabul etti, bunlar etmedi." sözlerini kullanmıştı.

BELHANDA VE FEGHOULI

Mustafa Cengiz'in açıklamalarında hedef aldığı iki oyuncunun Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.





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