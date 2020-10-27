Galatasaray'da Luyindama için özel plan

Sakatlık nedeniyle geçen sezonun büyük bölümünü futbol oynamadan geçiren Luyindama, geri dönmesine rağmen takım temposunun uzağında kaldı.



Fiziksel açıdan hazır olmadığını ifade eden Kongolu savunma oyuncusu için özel bir çalışma programı hazırlandı.



Luyindama, izin günlerinde de bu program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürecek.



