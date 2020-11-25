Galatasaray'da Luyindama geri dönüyor

Luyindama, Çaykur Rize deplasmanında stoperdeki yerine geri dönecek

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Galatasaray'da Luyindama geri dönüyor
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25 Kasım 2020 10:06
Sakatlığı sebebiyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Luyindama, son anda Kayserispor maçının kadrosuna alınmış, ancak forma giymemişti.

Tecrübeli savunmacı, Çaykur Rize deplasmanında stoperdeki yerine geri dönecek ve Marcao ile birlikte görev yapacak. Donk'un ise ön liberoya geçerek, orta sahada Taylan'a destek olacağı belirtiliyor.

 



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