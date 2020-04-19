Galatasaray'da Luyindama, geri dönüşü iple çekiyor!

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, geri dönüş zamanını bekliyor.
Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Luyindama, sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi.
Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.
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Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Luyindama, sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi.
Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.
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