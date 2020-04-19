Galatasaray'da Luyindama, geri dönüşü iple çekiyor!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama, sahalara döneceği zamanı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Luyindama, geri dönüşü iple çekiyor!
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19 Nisan 2020 13:41
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, geri dönüş zamanını bekliyor.

Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Luyindama, sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi.

Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.

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