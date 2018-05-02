Galatasaray'da liste savaşları!

26 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi listeler 4 Mayıs Cuma günü Divan'a sunulacak.
Güçlü ve yeni bir bir liste ile yeniden yola devam etmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz kolları sıvamış durumda.
ÖZBEK'İN KADROSU BELLİ
Koltuğu geri almak isteyen eski başkan Dursun Özbek de yönetim kadrosunu büyük oranda belirlemiş durumda.
Adnan Öztürk ve Burak Elmas'ın desteğini arkasına alan genç aday Ozan Korkut da yoğun bir çalışma içinde. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu'nun ise son anda çekileceği öne sürülüyor.
ALBAYRAK YİNE LİSTEDE OLACAK
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak'a yeni yönetim için hazırladığı listede de görev vermeyi planlıyor.
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Güçlü ve yeni bir bir liste ile yeniden yola devam etmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz kolları sıvamış durumda.
ÖZBEK'İN KADROSU BELLİ
Koltuğu geri almak isteyen eski başkan Dursun Özbek de yönetim kadrosunu büyük oranda belirlemiş durumda.
Adnan Öztürk ve Burak Elmas'ın desteğini arkasına alan genç aday Ozan Korkut da yoğun bir çalışma içinde. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu'nun ise son anda çekileceği öne sürülüyor.
ALBAYRAK YİNE LİSTEDE OLACAK
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak'a yeni yönetim için hazırladığı listede de görev vermeyi planlıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın