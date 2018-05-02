Galatasaray'da liste savaşları!

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26 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi listeler 4 Mayıs Cuma günü Divan'a sunulacak.Güçlü ve yeni bir bir liste ile yeniden yola devam etmek isteyen Başkankolları sıvamış durumda.Koltuğu geri almak isteyen eski başkan Dursun Özbek de yönetim kadrosunu büyük oranda belirlemiş durumda.Adnan Öztürk ve Burak Elmas'ın desteğini arkasına alan genç aday Ozan Korkut da yoğun bir çalışma içinde. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu'nun ise son anda çekileceği öne sürülüyor.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak'a yeni yönetim için hazırladığı listede de görev vermeyi planlıyor.