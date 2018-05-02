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Galatasaray'da liste savaşları!

Seçim öncesinde listelerin verilmesine iki gün kala kulisler çok hareketli. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek ve genç aday Ozan Korkut yoğun bir çalışma içinde.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da liste savaşları!
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02 Mayıs 2018 05:44
26 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi listeler 4 Mayıs Cuma günü Divan'a sunulacak.

Güçlü ve yeni bir bir liste ile yeniden yola devam etmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz kolları sıvamış durumda.

ÖZBEK'İN KADROSU BELLİ

Koltuğu geri almak isteyen eski başkan Dursun Özbek de yönetim kadrosunu büyük oranda belirlemiş durumda.

Adnan Öztürk ve Burak Elmas'ın desteğini arkasına alan genç aday Ozan Korkut da yoğun bir çalışma içinde. Bir diğer aday Ali Fatinoğlu'nun ise son anda çekileceği öne sürülüyor.

ALBAYRAK YİNE LİSTEDE OLACAK

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak'a yeni yönetim için hazırladığı listede de görev vermeyi planlıyor.



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