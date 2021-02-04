Galatasaray'da lisans askıya alındı: Omar Elabdellaoui

Galatasaray, tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin lisansını askıya aldı. TFF'ye bildirilen listede Omar yok

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da lisans askıya alındı: Omar Elabdellaoui
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04 Şubat 2021 13:15
Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 

Omar'ın yerine sarı kırmızılılar transferin son gününde De Andre Yedlin'i renklerine bağlamıştı

BAŞKAN CENGİZ: MAAŞINI ÖDEYECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Bana göre kaç yüz bin euroluk futbolcu. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsun. Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok. Diyorlar Erencan! Allahümme salli ala. Edepli ol. Edebini bildirirler" ifadelerini kullandı.
 


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