Galatasaray'da lisans askıya alındı: Omar Elabdellaoui

Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.Omar'ın yerine sarı kırmızılılar transferin son gününde De Andre Yedlin'i renklerine bağlamıştıGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Bana göre kaç yüz bin euroluk futbolcu. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsu. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok. Diyorlar Erencan! Allahümme salli ala. Edepli ol. Edebini bildirirler" ifadelerini kullandı.