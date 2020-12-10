Galatasaray'da Linnes yerini garantiledi

Martin Linnes, vatandaşı Omar Elabdellaoui'nin yokluğunda gösterdiği performansla, Galatasaray'da kalmayı garantiledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Linnes yerini garantiledi
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10 Aralık 2020 10:05
Martin Linnes, Fatih Terim'in planları içinde kalmayı başardı.

Birkaç hafta öncesine kadar adı devre arasında gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Martin Linnes, vatandaşı Omar Elabdellaoui'nin yokluğunda gösterdiği performansla, Galatasaray'da kalmayı garantiledi.

Fatih hoca, Norveçli bekin takım oyununa katkısından çok memnun.




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