Galatasaray'da Lemina yerine Bellegarde

Lemina'nın üst üste yaşadığı sakatlıklar G.Saray teknik heyetinin orta saha için başka bir transfer hamlesine girmesine neden oldu. Sarı Kırmızılılar, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'yi radarına aldı. Genç orta saha geçen sezon Lens'ten Strasbourg'a 2 milyon euroya transfer olmuştu. G.Saray başarılı oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor. Takım içinde yapılacak olası satışlar sonrası bu transferin bitirilmesi planlanıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncunun transfer edilmesine onay verdi. Bu sezon 30 maça çıkan genç yıldız, 1 gol ve 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Jean-Ricner Bellegarde Fransa U21 takımında forma giydi.22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3 milyon 600 bin euro... JeanRicner Bellegarde ile İtalyan ekibi Fiorentina da ilgileniyor.Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sezon başında kiralanan Michael Seri'nin bonservisinin Fulham'dan alınması gündemde. Galatasaray Yönetimi, Fulham ile temaslara başladı...Seri, G.Saray'da kalmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamaması durumunda Seri'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Kısa süre içinde transferin sonlandırılması bekleniyor.