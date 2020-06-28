Galatasaray'da Lemina da sakatlandı!

Galatasaray'da genç oyuncu Emin Bayram, Lemina'nın sakatlığı sonrasında Başakşehir maçında şans buldu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Lemina da sakatlandı!
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28 Haziran 2020 22:15
Galatasaray'da sakatlık kabusu Başakşehir maçında da sürdü. Sarı-kırmızılılarda stopere çekilen Mario Lemina, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Lemina'nın yerine 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya sürdü. Daha önce Konyaspor maçında son dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez şans bulmuş oldu.

Galatasaray'da Marcao sezonu kapattı, Luyindama'ya lisans çıkarılmadı ve Ahmet Çalık da kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.


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